Маметов Баромалей
Место рожденияд. Антяровка, Сергачский уезд Нижегородской губернии
Дата рождения1768
Дата смерти1842
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Рождение
1768
Отец: Мулласелимов Мамет
Мать: Урбянь
д. Антяровка, Сергачский уезд Нижегородской губернии
Рождение ребёнка
1800
Дочь: Гульжихан
Мать ребёнка: Амина 1 Жена
д. Антяровка, Сергачский уезд Нижегородской губернии
Рождение ребёнка
1805
Дочь: Гулейха
Мать ребёнка: Амина 1 Жена
д. Антяровка, Сергачский уезд
Рождение ребёнка
1808
Дочь: Сылу
Мать ребёнка: Амина 1 Жена
д. Антяровка, Сергачский уезд Нижегородской губернии
Рождение ребёнка
1812
Дочь: Фазыха
Мать ребёнка: Амина 1 Жена
д. Антяровка, Сергачский уезд Нижегородской губернии
Рождение ребёнка
1819
Дочь: Кавсария
Мать ребёнка: Бадигуль 2 Жена
д. Антяровка, Сергачский уезд Нижегородской губернии
Рождение ребёнка
1819
Мать ребёнка: Бадигуль 2 Жена
д. Антяровка, Сергачский уезд Нижегородской губернии
Рождение ребёнка
07.01.1822
Сын: Барамалиев Асфендиар
Мать ребёнка: Бадигуль 2 Жена
д. Антяровка, Сергачский уезд Нижегородской губернии
Рождение ребёнка
1832
Мать ребёнка: Бадигуль 2 Жена
д. Антяровка, Сергачский уезд Нижегородской губернии
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Амина 1 Жена
Смерть
1842
д. Антяровка, Сергачский уезд Нижегородской губернии