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Маметов Баромалей

Место рождения

д. Антяровка, Сергачский уезд Нижегородской губернии

Дата рождения

1768

Дата смерти

1842

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1768

Отец: Мулласелимов Мамет

Мать: Урбянь

д. Антяровка, Сергачский уезд Нижегородской губернии
Рождение ребёнка
1800

Дочь: Гульжихан

Мать ребёнка: Амина 1 Жена

д. Антяровка, Сергачский уезд Нижегородской губернии
Рождение ребёнка
1805

Дочь: Гулейха

Мать ребёнка: Амина 1 Жена

д. Антяровка, Сергачский уезд
Рождение ребёнка
1808

Дочь: Сылу

Мать ребёнка: Амина 1 Жена

д. Антяровка, Сергачский уезд Нижегородской губернии
Рождение ребёнка
1812

Дочь: Фазыха

Мать ребёнка: Амина 1 Жена

д. Антяровка, Сергачский уезд Нижегородской губернии
Рождение ребёнка
1819

Дочь: Кавсария

Мать ребёнка: Бадигуль 2 Жена

д. Антяровка, Сергачский уезд Нижегородской губернии
Рождение ребёнка
1819

Сын: Барамалеев Тимирбулат

Мать ребёнка: Бадигуль 2 Жена

д. Антяровка, Сергачский уезд Нижегородской губернии
Рождение ребёнка
07.01.1822

Сын: Барамалиев Асфендиар

Мать ребёнка: Бадигуль 2 Жена

д. Антяровка, Сергачский уезд Нижегородской губернии
Рождение ребёнка
1832

Сын: Бараманеев Мухаметжан

Мать ребёнка: Бадигуль 2 Жена

д. Антяровка, Сергачский уезд Нижегородской губернии
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Амина 1 Жена

Смерть
1842
д. Антяровка, Сергачский уезд Нижегородской губернии
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