Шашов Андрей
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Шашова Пелагея
Рождение ребёнка
01.01.1922
Сын: Шашов Илья
Мать ребёнка: Шашова Пелагея
Колпаково, Топчихинский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
1929
Мать ребёнка: Шашова Пелагея
Смерть
Неизвестно