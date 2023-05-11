Шашов Андрей — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шашов Андрей

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Дети

Добавил:

УИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шашова Пелагея

Рождение ребёнка
01.01.1922

Сын: Шашов Илья

Мать ребёнка: Шашова Пелагея

Колпаково, Топчихинский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
1929

Сын: Шашов Дмитрий Андреевич

Мать ребёнка: Шашова Пелагея

Смерть
Неизвестно

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