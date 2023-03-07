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Лобачев Александр Анатольевич

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Место рождения

Орёл, город Орёл, Орловская область

Дата рождения

11.09.1971

Пол

Мужской

Добавил:

ЕЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.09.1971

Отец: Лобачев Анатолий Михайлович

Мать: не указана

Орёл, город Орёл, Орловская область
Бракосочетание
16.01.1993

Жена: Лобачева Юлия Петровна

Орел
Рождение ребёнка
30.08.1994

Дочь: Лобачева Екатерина Александровна

Мать ребёнка: Лобачева Юлия Петровна

Рождение ребёнка
03.01.1999

Сын: Лобачев Павел Александрович

Мать ребёнка: Лобачева Юлия Петровна

Рождение ребёнка
11.05.2000

Дочь: Лобачева Елизавета Александровна

Мать ребёнка: Лобачева Юлия Петровна

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