Лобачев Александр Анатольевич
Место рождения
Дата рождения11.09.1971
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.09.1971
Отец: Лобачев Анатолий Михайлович
Мать: не указана
Бракосочетание
16.01.1993
Жена: Лобачева Юлия Петровна
Орел
Рождение ребёнка
30.08.1994
Дочь: Лобачева Екатерина Александровна
Мать ребёнка: Лобачева Юлия Петровна
Рождение ребёнка
03.01.1999
Сын: Лобачев Павел Александрович
Мать ребёнка: Лобачева Юлия Петровна
Рождение ребёнка
11.05.2000
Дочь: Лобачева Елизавета Александровна
Мать ребёнка: Лобачева Юлия Петровна