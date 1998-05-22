Безроднова (Павлова) Елена Сазоновна
Место рождения
Дата рождения20.05.1911
Дата смерти22.05.1998
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.05.1911
Рождение ребёнка
20.04.1932
Сын: Павлов Николай Дмитриевич
Отец ребёнка: Павлов Дмитрий Степанович
Рождение ребёнка
06.07.1935
Дочь: Краснова Лидия Павлова
Отец ребёнка: Павлов Дмитрий Степанович
Рождение ребёнка
До 1946
Сын: Павлов Анатолий Дмитриевич
Отец ребёнка: Павлов Дмитрий Степанович
Рождение ребёнка
До 1946
Дочь: Павлова Валентина Дмитриевна
Отец ребёнка: Павлов Дмитрий Степанович
Рождение ребёнка
03.01.1947
Сын: Павлов Анатолий Дмитриевич
Отец ребёнка: Павлов Дмитрий Степанович
Рождение ребёнка
08.03.1952
Сын: Павлов Александр Дмитриевич
Отец ребёнка: Павлов Дмитрий Степанович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Агафонова Валентина Дмитриевна
Отец ребёнка: Павлов Дмитрий Степанович
Смерть
22.05.1998