Безроднова (Павлова) Елена Сазоновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Безроднова (Павлова) Елена Сазоновна

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Место рождения

Трескино, Колышлейский муниципальный район, Пензенская область

Дата рождения

20.05.1911

Дата смерти

22.05.1998

Пол

Женский

Добавил:

ДЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.05.1911

Отец: Безроднов Сазон Григорьевич

Мать: Балясникова Анисья Никитовна

Трескино, Колышлейский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
20.04.1932

Сын: Павлов Николай Дмитриевич

Отец ребёнка: Павлов Дмитрий Степанович

Карауловка, Колышлейский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
06.07.1935

Дочь: Краснова Лидия Павлова

Отец ребёнка: Павлов Дмитрий Степанович

Карауловка, Колышлейский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
До 1946

Сын: Павлов Анатолий Дмитриевич

Отец ребёнка: Павлов Дмитрий Степанович

Рождение ребёнка
До 1946

Дочь: Павлова Валентина Дмитриевна

Отец ребёнка: Павлов Дмитрий Степанович

Рождение ребёнка
03.01.1947

Сын: Павлов Анатолий Дмитриевич

Отец ребёнка: Павлов Дмитрий Степанович

Карауловка, Колышлейский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
08.03.1952

Сын: Павлов Александр Дмитриевич

Отец ребёнка: Павлов Дмитрий Степанович

Карауловка, Колышлейский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Агафонова Валентина Дмитриевна

Отец ребёнка: Павлов Дмитрий Степанович

Карауловка, Колышлейский муниципальный район, Пензенская область
Смерть
22.05.1998
Карауловка, Колышлейский муниципальный район, Пензенская область
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