Бондарев Данила
Место рожденияНе указано
Дата рождения1770
Дата смерти1848
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1770
Отец: Бондарев Трофим
Мать: Бондарева ?
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Бондарева ?
Рождение ребёнка
1789
Сын: Бондарев Антон
Мать ребёнка: Бондарева ?
Рождение ребёнка
1797
Сын: Бондарев Астафий
Мать ребёнка: Бондарева ?
Рождение ребёнка
1801
Сын: Бондарев Денис
Мать ребёнка: Бондарева ?
Смерть
1848