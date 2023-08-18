Бондарев Данила — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бондарев Данила

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1770

Дата смерти

1848

Пол

Мужской

Добавил:

СН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1770

Отец: Бондарев Трофим

Мать: Бондарева ?

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Бондарева ?

Рождение ребёнка
1789

Сын: Бондарев Антон

Мать ребёнка: Бондарева ?

Рождение ребёнка
1797

Сын: Бондарев Астафий

Мать ребёнка: Бондарева ?

Рождение ребёнка
1801

Сын: Бондарев Денис

Мать ребёнка: Бондарева ?

Смерть
1848

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