Труба Иван Трофимович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Труба Иван Трофимович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

06.06.1947

Пол

Мужской

Добавил:

АВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Труба Трофим

Мать: не указана

Ищу его родственников и потомков.
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Федченко Ефросиния (Приська) Владимировна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Труба Юрий Иванович

Мать ребёнка: Федченко Ефросиния (Приська) Владимировна

Смерть
06.06.1947
Криховцы, Івано-Франківська область

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