Труба Иван Трофимович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти06.06.1947
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Труба Трофим
Мать: не указана
Ищу его родственников и потомков.
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Труба Юрий Иванович
Мать ребёнка: Федченко Ефросиния (Приська) Владимировна
Смерть
06.06.1947
Криховцы, Івано-Франківська область