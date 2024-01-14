Дарья Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дарья Андреевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1868

Дата смерти

09.10.1892

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1867 г.р.

Дети

Добавил:

МБ
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1868

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1889

Сын: Самойлов Василий

Отец ребёнка: Самойлов Александр

Высоково, Судогодский муниципальный район, Владимирская область
Бракосочетание
До 1889

Муж: Самойлов Александр

Рождение ребёнка
23.05.1890

Сын: Самойлов Симеон

Отец ребёнка: Самойлов Александр

Высоково, Судогодский муниципальный район, Владимирская область
Рождение ребёнка
11.05.1891

Дочь: Ермолова Федосья

Отец ребёнка: Самойлов Александр

Высоково, Судогодский муниципальный район, Владимирская область
Смерть
09.10.1892
Причина смерти: От родов
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