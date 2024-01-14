Дарья Андреевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1868
Дата смерти09.10.1892
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Около 1889
Сын: Самойлов Василий
Отец ребёнка: Самойлов Александр
Бракосочетание
До 1889
Муж: Самойлов Александр
Рождение ребёнка
23.05.1890
Сын: Самойлов Симеон
Отец ребёнка: Самойлов Александр
Рождение ребёнка
11.05.1891
Дочь: Ермолова Федосья
Отец ребёнка: Самойлов Александр
Смерть
09.10.1892
Причина смерти: От родов