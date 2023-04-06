Петров (незаконорожденный, дер. Вишенья-Сосонье) Анисим
Место рождения
Дата рожденияОколо 1793
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1793
Отец: не указан
Мать: Аминья
Бракосочетание
Между 1811 и 1814
Жена: Дарья
Рождение ребёнка
1815
Сын: Анисимов (дер. Вишенья-Сосонье) Андрей
Мать ребёнка: Дарья
Место жительства
Неизвестно
Переводе 1818 года оного же уезда в деревню Сосонье ( у него там мать была)
Смерть
Неизвестно