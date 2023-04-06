Петров (незаконорожденный, дер. Вишенья-Сосонье) Анисим — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Петров (незаконорожденный, дер. Вишенья-Сосонье) Анисим

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Место рождения

Большое Вишенье, Торжокский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

Около 1793

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1793

Отец: не указан

Мать: Аминья

Большое Вишенье, Торжокский муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
Между 1811 и 1814

Жена: Дарья

Рождение ребёнка
1815

Сын: Анисимов (дер. Вишенья-Сосонье) Андрей

Мать ребёнка: Дарья

Большое Вишенье, Торжокский муниципальный район, Тверская область
Место жительства
Неизвестно
Переводе 1818 года оного же уезда в деревню Сосонье ( у него там мать была)
Смерть
Неизвестно
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