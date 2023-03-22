Ярош Устинья
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1837
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1837
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1870
Сын: Ярош Семен Павлович
Отец ребёнка: Ярош Павел Петрович
Рождение ребёнка
Около 1880
Дочь: Ярош Матрена Павловна
Отец ребёнка: Ярош Павел Петрович
Рождение ребёнка
Около 1885
Сын: Ярош Илья Павлович
Отец ребёнка: Ярош Павел Петрович
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Ярош Павел Петрович
Смерть
Неизвестно