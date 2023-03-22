Ярош Устинья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЯрош Устинья

Ярош Устинья

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1837

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1835 г.р.

Дети

Добавил:

NI
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1837

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1870

Сын: Ярош Семен Павлович

Отец ребёнка: Ярош Павел Петрович

Безымено, Грайворонский, Белгородская область
Рождение ребёнка
Около 1880

Дочь: Ярош Матрена Павловна

Отец ребёнка: Ярош Павел Петрович

Безымено, Грайворонский, Белгородская область
Рождение ребёнка
Около 1885

Сын: Ярош Илья Павлович

Отец ребёнка: Ярош Павел Петрович

Безымено, Грайворонский, Белгородская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ярош Павел Петрович

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close