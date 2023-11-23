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(Рузакова) Анна Павлова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1883

Дата смерти

30.03.1975

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1879 г.р.

Дети

Добавил:

ДВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1883

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
15.10.1905

Муж: Зайцев Павел Ефимов

Рождение ребёнка
29.10.1907

Дочь: (Зайцева) Екатерина Павлова

Отец ребёнка: Зайцев Павел Ефимов

ЦИАМ ф.203 оп.780 д.3529 лист 217об-218 Метрические книги ц. Рождества Богородицы с. Марфина 1907 год 29/31 10 1907 рождение и крещение воспреемники: д. Лысковой крестьянин Иван Борисов Старший и с. М... Показать все
Смерть
30.03.1975

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