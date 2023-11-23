(Рузакова) Анна Павлова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1883
Дата смерти30.03.1975
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1883
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
15.10.1905
Муж: Зайцев Павел Ефимов
Рождение ребёнка
29.10.1907
Дочь: (Зайцева) Екатерина Павлова
Отец ребёнка: Зайцев Павел Ефимов
ЦИАМ ф.203 оп.780 д.3529 лист 217об-218 Метрические книги ц. Рождества Богородицы с. Марфина 1907 год 29/31 10 1907 рождение и крещение воспреемники: д. Лысковой крестьянин Иван Борисов Старший и с. М... Показать все
Смерть
30.03.1975