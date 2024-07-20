Кирина Анисья Павловна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Павел
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Кирин Кирилл Егорович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Кирин Кирилл Егорович
Рождение ребёнка
20.03.?
Дочь: Колот Дарья Кирилловна
Отец ребёнка: Кирин Кирилл Егорович
Рождение ребёнка
27.09.?
Дочь: Чупракова Мария Кирилловна
Отец ребёнка: Кирин Кирилл Егорович
Рождение ребёнка
25.09.1931
Отец ребёнка: Кирин Кирилл Егорович
Рождение ребёнка
10.01.1936
Отец ребёнка: Кирин Кирилл Егорович
Смерть
Неизвестно