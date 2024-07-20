Кирина Анисья Павловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кирина Анисья Павловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Павел

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кирин Иван Кириллович

Отец ребёнка: Кирин Кирилл Егорович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кирин Павел Кириллович

Отец ребёнка: Кирин Кирилл Егорович

Рождение ребёнка
20.03.?

Дочь: Колот Дарья Кирилловна

Отец ребёнка: Кирин Кирилл Егорович

Рождение ребёнка
27.09.?

Дочь: Чупракова Мария Кирилловна

Отец ребёнка: Кирин Кирилл Егорович

Рождение ребёнка
25.09.1931

Сын: Кирин Василий Кириллович

Отец ребёнка: Кирин Кирилл Егорович

Лебяжье, Добровский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
10.01.1936

Сын: Кирин Николай Кириллович

Отец ребёнка: Кирин Кирилл Егорович

Лебяжье, Добровский муниципальный район, Липецкая область
Смерть
Неизвестно

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