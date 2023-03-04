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Ерёмина Евдокия Петрова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1780

Дата смерти

27.02.1848

Пол

Женский

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1780

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1809

Сын: Ерёмин Николай Михайлович

Отец ребёнка: Ерёмин Михаил Петрович

Рождение ребёнка
1811

Сын: Ерёмин Епифам Михайлович

Отец ребёнка: Ерёмин Михаил Петрович

Рождение ребёнка
1813

Сын: Ерёмин Ефим Михайлович

Отец ребёнка: Ерёмин Михаил Петрович

Рождение ребёнка
1815

Дочь: Анна Михайловна

Отец ребёнка: Ерёмин Михаил Петрович

Рождение ребёнка
1818

Сын: Ерёмин Григорий Михайлович

Отец ребёнка: Ерёмин Михаил Петрович

Рождение ребёнка
1820

Дочь: Ксения Михайловна

Отец ребёнка: Ерёмин Михаил Петрович

Рождение ребёнка
1822

Дочь: Анна Михайловна

Отец ребёнка: Ерёмин Михаил Петрович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ерёмин Михаил Петрович

Смерть
27.02.1848
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