Ерёмина Евдокия Петрова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1780
Дата смерти27.02.1848
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1780
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1809
Сын: Ерёмин Николай Михайлович
Отец ребёнка: Ерёмин Михаил Петрович
Рождение ребёнка
1811
Отец ребёнка: Ерёмин Михаил Петрович
Рождение ребёнка
1813
Отец ребёнка: Ерёмин Михаил Петрович
Рождение ребёнка
1815
Дочь: Анна Михайловна
Отец ребёнка: Ерёмин Михаил Петрович
Рождение ребёнка
1818
Сын: Ерёмин Григорий Михайлович
Отец ребёнка: Ерёмин Михаил Петрович
Рождение ребёнка
1820
Дочь: Ксения Михайловна
Отец ребёнка: Ерёмин Михаил Петрович
Рождение ребёнка
1822
Дочь: Анна Михайловна
Отец ребёнка: Ерёмин Михаил Петрович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
27.02.1848