Усманов Шакир Гатауллович
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Усманов Гатаулла Габдрахимович
Рождение ребёнка
25.07.1905
Мать ребёнка: Усманова Сахипъямал
Рождение ребёнка
1909
Дочь: Рахимова Зухра Шакировна
Мать ребёнка: Усманова Сахипъямал
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Усманов Габдельхабир Шакирович
Мать ребёнка: Усманова Сахипъямал
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Усманов Габдельнасыйр Шакирович
Мать ребёнка: Усманова Сахипъямал
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Усманов Габделькадир Шакирович
Мать ребёнка: Усманова Сахипъямал
Смерть
Неизвестно
Похороны
Неизвестно