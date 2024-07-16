Кривошеина Евдокия Константиновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1874
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1874
Рождение ребёнка
04.08.1894
Дочь: Кошкина Надежда Владимировна
Отец ребёнка: Кошкин Владимир Иванович
Рождение ребёнка
10.10.1895
Дочь: Кошкина Елизавета Владимировна
Отец ребёнка: Кошкин Владимир Иванович
Рождение ребёнка
05.01.1897
Дочь: Свечникова (Кошкина) Татьяна Владимировна
Отец ребёнка: Кошкин Владимир Иванович
Рождение ребёнка
01.01.1899
Дочь: Полякова (Кошкина) Апполинария Вдадимировна
Отец ребёнка: Кошкин Владимир Иванович
Рождение ребёнка
1901
Сын: Кошкин Константин Владимирович
Отец ребёнка: Кошкин Владимир Иванович
Рождение ребёнка
07.02.1904
Сын: Кошкин Василий Владимирович
Отец ребёнка: Кошкин Владимир Иванович
Рождение ребёнка
1913
Сын: Кошкин Николай Владимирович
Отец ребёнка: Кошкин Владимир Иванович
Смерть
Неизвестно