Кривошеина Евдокия Константиновна 1874 — найти родственников по фамилии на Familio
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Кривошеина Евдокия Константиновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1874

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1874

Отец: Кривошеин Константин Николаевич

Мать: Кривошеина Александра Федоровна

Рождение ребёнка
04.08.1894

Дочь: Кошкина Надежда Владимировна

Отец ребёнка: Кошкин Владимир Иванович

Рождение ребёнка
10.10.1895

Дочь: Кошкина Елизавета Владимировна

Отец ребёнка: Кошкин Владимир Иванович

Рождение ребёнка
05.01.1897

Дочь: Свечникова (Кошкина) Татьяна Владимировна

Отец ребёнка: Кошкин Владимир Иванович

Рождение ребёнка
01.01.1899

Дочь: Полякова (Кошкина) Апполинария Вдадимировна

Отец ребёнка: Кошкин Владимир Иванович

Рождение ребёнка
1901

Сын: Кошкин Константин Владимирович

Отец ребёнка: Кошкин Владимир Иванович

Рождение ребёнка
07.02.1904

Сын: Кошкин Василий Владимирович

Отец ребёнка: Кошкин Владимир Иванович

Рождение ребёнка
1913

Сын: Кошкин Николай Владимирович

Отец ребёнка: Кошкин Владимир Иванович

Смерть
Неизвестно

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