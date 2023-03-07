Новожилов Василий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Новожилов Василий

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Место рождения

Федоровское, Калязинский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

1916

Дата смерти

?.06.1941

Пол

Мужской

Добавил:

КМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1916

Отец: Новожилов Иван

Мать: не указана

Федоровское, Калязинский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1937

Сын: Новожилов Александр

Мать ребёнка: Новожилова Мария

Федоровское, Калязинский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
15.05.1941

Дочь: Исаева Нина

Мать ребёнка: Новожилова Мария

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Новожилова Мария

Смерть
?.06.1941
Неизвестно
Причина смерти: На войне | Великая Отечественная Война 1941-45: ушел на фронт в июне 1941, после чего не было ни одного письма. Принято считать, что пропал безвести.
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