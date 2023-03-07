Новожилов Василий
Место рождения
Дата рождения1916
Дата смерти?.06.1941
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1916
Отец: Новожилов Иван
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1937
Сын: Новожилов Александр
Мать ребёнка: Новожилова Мария
Рождение ребёнка
15.05.1941
Дочь: Исаева Нина
Мать ребёнка: Новожилова Мария
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Новожилова Мария
Смерть
?.06.1941
Неизвестно
Причина смерти: На войне | Великая Отечественная Война 1941-45: ушел на фронт в июне 1941, после чего не было ни одного письма. Принято считать, что пропал безвести.