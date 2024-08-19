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Tenbergs Otto

Место рождения

Kandava, Kandavas pilsēta, Kandavas novads, Latvia (Lettonia)

Дата рождения

13.02.1933

Дата смерти

24.06.1988

Пол

Мужской

Отец

Мать

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

MV
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.02.1933

Отец: Tenbergs ?

Мать: Tenberga (Dombrovskis) ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
24.06.1988
Похороны
Неизвестно

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