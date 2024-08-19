Tenbergs Otto
Место рожденияKandava, Kandavas pilsēta, Kandavas novads, Latvia (Lettonia)
Дата рождения13.02.1933
Дата смерти24.06.1988
ПолМужской
Отец
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.02.1933
Отец: Tenbergs ?
Мать: Tenberga (Dombrovskis) ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
24.06.1988
Похороны
Неизвестно