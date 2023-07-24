Прохоров (Руселик) Анна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Прохоров (Руселик) Анна

Место рождения

Малоберестовыцкая волость, Гродненская губерния

Дата рождения

Около 1896

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

До 1880 г.р.

Мать

Не указана

Муж

1894 г.р.

Дети

Добавил:

ВП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1896

Отец: Руселик Григорий

Мать: не указана

Малоберестовыцкая волость, Гродненская губерния
Бракосочетание
30.04.1917

Муж: Прохоров Егор

Кубеинка, Манский муниципальный район, Красноярский край
Шалинская церковь
Рождение ребёнка
19.12.1917

Дочь: Клавдия

Отец ребёнка: Прохоров Егор

Кубеинка, Манский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
15.11.1920

Дочь: Анастасия

Отец ребёнка: Прохоров Егор

Кубеинка, Манский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
1923

Сын: Прохоров Николай

Отец ребёнка: Прохоров Егор

Кубеинка, Манский муниципальный район, Красноярский край
Смерть
Неизвестно
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