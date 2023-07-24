Прохоров (Руселик) Анна
Место рожденияМалоберестовыцкая волость, Гродненская губерния
Дата рожденияОколо 1896
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1896
Отец: Руселик Григорий
Малоберестовыцкая волость, Гродненская губерния
Бракосочетание
30.04.1917
Муж: Прохоров Егор
Шалинская церковь
Рождение ребёнка
19.12.1917
Дочь: Клавдия
Отец ребёнка: Прохоров Егор
Рождение ребёнка
15.11.1920
Дочь: Анастасия
Отец ребёнка: Прохоров Егор
Рождение ребёнка
1923
Сын: Прохоров Николай
Отец ребёнка: Прохоров Егор
Смерть
Неизвестно