Кучин Юлий Кононович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кучин Юлий Кононович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

10.07.1935

Дата смерти

02.10.1998

Пол

Мужской

Отец

1897 г.р.

Мать

1907 г.р.

Жена

1930 г.р.

Дети

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Место
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Рождение
10.07.1935

Отец: Кучин Конон Петрович

Мать: Кучина Анна Григорьевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Кучина Валентина Леонтьевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Кучина Валентина Леонтьевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кучина Валентина Леонтьевна

Смерть
02.10.1998
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