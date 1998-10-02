Кучин Юлий Кононович
Место рожденияНе указано
Дата рождения10.07.1935
Дата смерти02.10.1998
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.07.1935
Отец: Кучин Конон Петрович
Мать: Кучина Анна Григорьевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Кучина Валентина Леонтьевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Кучина Валентина Леонтьевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
02.10.1998