Ефросинья? — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ефросинья?

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

С 1890 по 1892 г.р.

Дети

Добавил:

ЖХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Колодкин Василий Афанасьевич

Рождение ребёнка
1918

Сын: Колодкин Анатолий Васильевич

Отец ребёнка: Колодкин Василий Афанасьевич

Рождение ребёнка
18.05.1920

Сын: Колодкин Евгений Васильевич

Отец ребёнка: Колодкин Василий Афанасьевич

Закомалдино, Куртамышский муниципальный район, Курганская область
Смерть
Неизвестно

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