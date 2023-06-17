Ефросинья?
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1918
Сын: Колодкин Анатолий Васильевич
Отец ребёнка: Колодкин Василий Афанасьевич
Рождение ребёнка
18.05.1920
Сын: Колодкин Евгений Васильевич
Отец ребёнка: Колодкин Василий Афанасьевич
Закомалдино, Куртамышский муниципальный район, Курганская область
Смерть
Неизвестно