Солдатов Алексей Герасимов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Солдатов Алексей Герасимов

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1804

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ГП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1804

Отец: Солдатов (медведев) Герасим Степанов

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1821

Дочь: Глушенкова Дарья Алексеева

Мать ребёнка: Солдатова Анна Федорова

Рождение ребёнка
1827

Сын: Солдатов Дмитрий Алексеев

Мать ребёнка: Солдатова Анна Федорова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Солдатова Анна Федорова

Смерть
Неизвестно
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