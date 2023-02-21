Солдатов Алексей Герасимов
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 1804
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Рождение
Вычислено 1804
Отец: Солдатов (медведев) Герасим Степанов
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1821
Дочь: Глушенкова Дарья Алексеева
Мать ребёнка: Солдатова Анна Федорова
Рождение ребёнка
1827
Сын: Солдатов Дмитрий Алексеев
Мать ребёнка: Солдатова Анна Федорова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Солдатова Анна Федорова
Смерть
Неизвестно