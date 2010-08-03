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Атурбаев Ильяс Исламович
Атурбаев Ильяс Исламович
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
03.08.2010
Пол
Мужской
Отец
Атурбаев Ислам Сайпулаевич
1987 г.р.
Мать
Атурбаева Эльвира Ибадулаевна
1988 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ха
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.08.2010
Отец:
Атурбаев Ислам Сайпулаевич
Мать:
Атурбаева Эльвира Ибадулаевна
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