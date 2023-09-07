Вашкевич Николай Алексеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения04.05.1985
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.05.1985
Отец: Вашкевич Алексей Владимирович
Мать: Нина Яковлевна
Рождение ребёнка
17.06.2016
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Вашкевич Вероника
Чехия
Рождение ребёнка
04.01.2023
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Вашкевич Вероника
Чехия
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Вашкевич Вероника