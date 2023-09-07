Вашкевич Николай Алексеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Вашкевич Николай Алексеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

04.05.1985

Пол

Мужской

Отец

1948 г.р.

Мать

1948 г.р.

Жена

Дети

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Добавил:

ИР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.05.1985

Отец: Вашкевич Алексей Владимирович

Мать: Нина Яковлевна

Рождение ребёнка
17.06.2016

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Вашкевич Вероника

Чехия
Рождение ребёнка
04.01.2023

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Вашкевич Вероника

Чехия
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Вашкевич Вероника

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