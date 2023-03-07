Ефремова Анастасия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ефремова Анастасия

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Место рождения

Красногвардейское, Красногвардейский муниципальный район, Ставропольский край

Дата рождения

1814

Дата смерти

До 1858

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1814

Отец: не указан

Мать: не указана

Красногвардейское, Красногвардейский муниципальный район, Ставропольский край
Рождение ребёнка
1839

Сын: Ефремов Даниил Андреевич

Отец ребёнка: Ефремов Андрей Иванович

Красногвардейское, Красногвардейский муниципальный район, Ставропольский край
Рождение ребёнка
1844

Сын: Ефремов Сергей Андреевич

Отец ребёнка: Ефремов Андрей Иванович

Красногвардейское, Красногвардейский муниципальный район, Ставропольский край
Рождение ребёнка
1846

Сын: Ефремов Василий Андреевич

Отец ребёнка: Ефремов Андрей Иванович

Красногвардейское, Красногвардейский муниципальный район, Ставропольский край
Смерть
До 1858
село Медвежье ( Красногвардейское ) , Ставропольская губерния
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