Ефремова Анастасия
Место рождения
Дата рождения1814
Дата смертиДо 1858
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1814
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1839
Отец ребёнка: Ефремов Андрей Иванович
Рождение ребёнка
1844
Отец ребёнка: Ефремов Андрей Иванович
Рождение ребёнка
1846
Сын: Ефремов Василий Андреевич
Отец ребёнка: Ефремов Андрей Иванович
Смерть
До 1858
село Медвежье ( Красногвардейское ) , Ставропольская губерния