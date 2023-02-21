Солонников Ефим Никифорович
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.02.1887
Дата смерти02.07.1974
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.02.1887
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
25.11.1916
Дочь: Семенова Екатерина Ефимовна
Мать ребёнка: Солонникова Пелагея Андреевна
Рождение ребёнка
Около ?.05.1923
Сын: Солонников Александр Ефимович
Мать ребёнка: Солонникова Пелагея Андреевна
Рождение ребёнка
20.11.1926
Сын: Солонников Геннадий Ефимович
Мать ребёнка: Солонникова Пелагея Андреевна
Рождение ребёнка
19.11.1931
Дочь: Аленина Валентина Ефимовна
Мать ребёнка: Солонникова Пелагея Андреевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Чистова Вера Ефимовна
Мать ребёнка: Солонникова Пелагея Андреевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Солонников Виталий Ефимович
Мать ребёнка: Солонникова Пелагея Андреевна
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
02.07.1974