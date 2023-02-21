Солонников Ефим Никифорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСолонников Ефим Никифорович

Солонников Ефим Никифорович

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.02.1887

Дата смерти

02.07.1974

Пол

Мужской

Добавил:

РЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.02.1887

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
25.11.1916

Дочь: Семенова Екатерина Ефимовна

Мать ребёнка: Солонникова Пелагея Андреевна

Рождение ребёнка
Около ?.05.1923

Сын: Солонников Александр Ефимович

Мать ребёнка: Солонникова Пелагея Андреевна

Рождение ребёнка
20.11.1926

Сын: Солонников Геннадий Ефимович

Мать ребёнка: Солонникова Пелагея Андреевна

Рождение ребёнка
19.11.1931

Дочь: Аленина Валентина Ефимовна

Мать ребёнка: Солонникова Пелагея Андреевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Чистова Вера Ефимовна

Мать ребёнка: Солонникова Пелагея Андреевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Солонников Виталий Ефимович

Мать ребёнка: Солонникова Пелагея Андреевна

Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
02.07.1974
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close