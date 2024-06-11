Феодосия Иванова
Место рождения
Дата рождения1886 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
1886 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Мать вдова Наталья Иванова
Бракосочетание
30.05.1911 ст.
Муж: Исаакий Федоров
Жениху 28, невесте 25, оба первым браком. Поручители д. Окинино Фома Евдокимов, д. Зверева Василий Иванов. По невесте: с. Георгиевское Яков Евгениев, д. Иштомар Софрон Федоров
Рождение ребёнка
22.05.1912 ст.
Дочь: Феодосия Исаакова
Отец ребёнка: Исаакий Федоров
Восприемник д. Иштомар кр.девица Феодосия Максимова.
Рождение ребёнка
15.06.1914 ст.
Дочь: Иульяния Исаакова
Отец ребёнка: Исаакий Федоров
Восприемник д. Рябцево крест.дочь Мария Платонова
Рождение ребёнка
16.02.1918 ст.
Дочь: Мариамна Исаакова
Отец ребёнка: Исаакий Федоров
Восприемник д. Иштомар крест. дочь Александра Иванова
Смерть
Неизвестно