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Феодосия Иванова

Место рождения

Кыргода, Георгиевская волость, Белозерский уезд

Дата рождения

1886 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1883 г.р.

Дети

Добавил:

НЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1886 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Кыргода, Георгиевская волость, Белозерский уезд
Мать вдова Наталья Иванова
Бракосочетание
30.05.1911 ст.

Муж: Исаакий Федоров

Иштомар, Белозерский муниципальный район, Вологодская область
Жениху 28, невесте 25, оба первым браком. Поручители д. Окинино Фома Евдокимов, д. Зверева Василий Иванов. По невесте: с. Георгиевское Яков Евгениев, д. Иштомар Софрон Федоров
Рождение ребёнка
22.05.1912 ст.

Дочь: Феодосия Исаакова

Отец ребёнка: Исаакий Федоров

Иштомар, Белозерский муниципальный район, Вологодская область
Восприемник д. Иштомар кр.девица Феодосия Максимова.
Рождение ребёнка
15.06.1914 ст.

Дочь: Иульяния Исаакова

Отец ребёнка: Исаакий Федоров

Иштомар, Белозерский муниципальный район, Вологодская область
Восприемник д. Рябцево крест.дочь Мария Платонова
Рождение ребёнка
16.02.1918 ст.

Дочь: Мариамна Исаакова

Отец ребёнка: Исаакий Федоров

Иштомар, Белозерский муниципальный район, Вологодская область
Восприемник д. Иштомар крест. дочь Александра Иванова
Смерть
Неизвестно

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