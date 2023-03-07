(Тяпунова) Прасковья Гаврилова
Место рождения
Дата рождения1887
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1887
Отец: Тяпунов Гавриил
Мать: не указана
Бракосочетание
02.10.1906
ПЖ: с. Меньшие Можары крестьяне Алексей Федотов Савочкин и Давид Данилов Хомяков. ПН: с. Меньшие Можары: Прохор Ксенофонтов Пекушев и Алексей Гаврилов Тяпунов
Рождение ребёнка
27.09.1907
Отец ребёнка: Цыбезов Иван Михайлов
Рождение ребёнка
19.07.1909
Дочь: Анна Иванова
Отец ребёнка: Цыбезов Иван Михайлов
Смерть
Неизвестно