Рагозин Данила
Место рожденияНе указано
Дата рождения1758
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1758
Отец: Рагозин Артемий
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Рагозин Михей
Мать ребёнка: Дарья
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Дарья
Место жительства
Неизвестно
Новая Ольшанка, Нижнедевицкий муниципальный район, Воронежская область
Смерть
Неизвестно