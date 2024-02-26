Дарья Васильева (Вна) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиДарья Васильева (Вна)

Дарья Васильева (Вна)

Место рождения

Дьяково, Калининский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

Около 1750 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Около 1709 г.р.

Мать

Около 1713 г.р.

Муж

Дети

Около 1779 г.р.

Добавил:

ТК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1750 ст.

Отец: Василий Максимов (Ич)

Мать: Марфа Иванова (Вна)

Дьяково, Калининский муниципальный район, Тверская область
вотчина Тютчева, Писарева, Ефремова, Глазова, Алек
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Петр

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Дьяково, Калининский муниципальный район, Тверская область
вотчина Тютчева, Писарева, Ефремова, Глазова, Алек
Рождение ребёнка
Около 1779

Сын: Филип Петров (Ич)

Отец ребёнка: Петр

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.