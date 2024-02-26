Дарья Васильева (Вна)
Место рождения
Дата рожденияОколо 1750 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1750 ст.
Отец: Василий Максимов (Ич)
Мать: Марфа Иванова (Вна)
вотчина Тютчева, Писарева, Ефремова, Глазова, Алек
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Петр
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
вотчина Тютчева, Писарева, Ефремова, Глазова, Алек
Рождение ребёнка
Около 1779
Сын: Филип Петров (Ич)
Отец ребёнка: Петр
Смерть
Неизвестно