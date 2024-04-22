Фролова (Самсонова) Наталья Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Фролова (Самсонова) Наталья Васильевна

Место рождения

Чермошны, Белевский уезд, Тульская губерния

Дата рождения

13.08.1887

Дата смерти

После 1965

Пол

Женский

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.08.1887

Отец: Самсонов Василий Вуколович

Мать: Самсонова Марфа Федоровна

Чермошны, Белевский уезд, Тульская губерния
Рождение ребёнка
07.07.1904

Сын: Фролов Андрей Емельянович

Отец ребёнка: Фролов Емельян Кузьмич

Сельцо Чермошны Чернского уезда Тульской губернии
Рождение ребёнка
1908

Сын: Фролов Александр Емельянович

Отец ребёнка: Фролов Емельян Кузьмич

Рождение ребёнка
1909

Сын: Фролов Илья Емельянович

Отец ребёнка: Фролов Емельян Кузьмич

Рождение ребёнка
03.06.1914

Дочь: Агриппина Емельяновна

Отец ребёнка: Фролов Емельян Кузьмич

Рождение ребёнка
17.02.1916

Дочь: Евдокия Емельяновна

Отец ребёнка: Фролов Емельян Кузьмич

Рождение ребёнка
20.05.1917

Сын: Фролов Иван Емельянович

Отец ребёнка: Фролов Емельян Кузьмич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Фролов Емельян Кузьмич

Смерть
После 1965
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