Фролова (Самсонова) Наталья Васильевна
Место рождения
Дата рождения13.08.1887
Дата смертиПосле 1965
ПолЖенский
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.08.1887
Рождение ребёнка
07.07.1904
Сын: Фролов Андрей Емельянович
Отец ребёнка: Фролов Емельян Кузьмич
Сельцо Чермошны Чернского уезда Тульской губернии
Рождение ребёнка
1908
Сын: Фролов Александр Емельянович
Отец ребёнка: Фролов Емельян Кузьмич
Рождение ребёнка
1909
Отец ребёнка: Фролов Емельян Кузьмич
Рождение ребёнка
03.06.1914
Дочь: Агриппина Емельяновна
Отец ребёнка: Фролов Емельян Кузьмич
Рождение ребёнка
17.02.1916
Дочь: Евдокия Емельяновна
Отец ребёнка: Фролов Емельян Кузьмич
Рождение ребёнка
20.05.1917
Отец ребёнка: Фролов Емельян Кузьмич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
После 1965