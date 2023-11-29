Агрофена Павловна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Павел
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Кормина Екатерина Павловна
Отец ребёнка: Кормин Павел
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Кормин Павел
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кормин Иван Павлович
Отец ребёнка: Кормин Павел
Рождение ребёнка
02.08.1915
Сын: Кормин Илья Павлович
Отец ребёнка: Кормин Павел
Рождение ребёнка
1920
Сын: Кормин Александр Павлович
Отец ребёнка: Кормин Павел
Смерть
Неизвестно