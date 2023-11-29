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Агрофена Павловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

КЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Павел

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Кормина Екатерина Павловна

Отец ребёнка: Кормин Павел

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кормин Васили Павлович

Отец ребёнка: Кормин Павел

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кормин Иван Павлович

Отец ребёнка: Кормин Павел

Рождение ребёнка
02.08.1915

Сын: Кормин Илья Павлович

Отец ребёнка: Кормин Павел

Малонарымка, Катон-Карагайский район, Восточно-Казахстанская область
Рождение ребёнка
1920

Сын: Кормин Александр Павлович

Отец ребёнка: Кормин Павел

Малонарымка, Катон-Карагайский район, Восточно-Казахстанская область
Смерть
Неизвестно

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