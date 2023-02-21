Яницкий Иосиф/Осип Михайлович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1873
Дата смерти1936
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Рождение
1873
Отец: не указан
Мать: не указана
Мой ПраДед ссыльно-поселенец Анциферовской волости,д.Сергеевой.Ссыльнопоселенцы (также ссыльно-поселенцы): в Российской империи (1822—1917) — осуждённые, сосланные на поселение в Сибирь или «вышедшие ... Показать все
Бракосочетание
03.02.1895 ст.
Первым браком 03.02.1895г Усть-Кемская церковь. Ему- 21,ей-20 Поручители по жениху:д.Погодаевой кр.Соколов Василий Фролович и д.Шадриной кр.Панов Яаким Алнксеевич Поручители по невесте: с.Усть-Кемско... Показать все
Рождение ребёнка
23.04.1899
Дочь: Игумнова Ефросинья Иосифовна
Мать ребёнка: Яницкая Надежда Игнатьевна
Яницкая Ефросинья 23.04.1899, крещение 30 апреля 1899 года, актовая запись №4.Восприемники: кр.д.Чермениной Павел Захарович Черменин и мещанская дочь г.Енисейска девица Джулиания Васильевна Соколова... Показать все
Рождение ребёнка
27.01.1903 ст.
Дочь: Беляева Мария Иосифовна
Мать ребёнка: Яницкая Надежда Игнатьевна
Бабушка Маруся родилась в д.Черменина Анциферовской волости. Крещена в Усть-Кемской Спасской церкви. Восприемники: кр.д.Чермениной Павел Захарович Черменин и той же деревни жена Екатерина Прокопьевна ... Показать все
Рождение ребёнка
1923
Дочь: Яницкая Клавдия Иосифовна
Мать ребёнка: Яницкая Прасковья Гавриловна
Рождение ребёнка
1925
Дочь: Коновец Елизавета Иосифовна
Мать ребёнка: Яницкая Прасковья Гавриловна
Рождение ребёнка
1927
Дочь: Яницкая Валентина Иосифовна
Мать ребёнка: Яницкая Прасковья Гавриловна
Бракосочетание
Неизвестно
Из посемейного списка 1923 года мне стали известны дети от второго брака моего ПраДе Иосифа Ф.277, оп.1, Д.2596, посемейный список на листе 213оборот-214
Смерть
1936