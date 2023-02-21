Яницкий Иосиф/Осип Михайлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Яницкий Иосиф/Осип Михайлович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1873

Дата смерти

1936

Пол

Мужской

Добавил:

ТБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1873

Отец: не указан

Мать: не указана

Мой ПраДед ссыльно-поселенец Анциферовской волости,д.Сергеевой.Ссыльнопоселенцы (также ссыльно-поселенцы): в Российской империи (1822—1917) — осуждённые, сосланные на поселение в Сибирь или «вышедшие ... Показать все
Бракосочетание
03.02.1895 ст.

Жена: Яницкая Надежда Игнатьевна

Черменина, Анциферовская волость, Енисейский уезд
Первым браком 03.02.1895г Усть-Кемская церковь. Ему- 21,ей-20 Поручители по жениху:д.Погодаевой кр.Соколов Василий Фролович и д.Шадриной кр.Панов Яаким Алнксеевич Поручители по невесте: с.Усть-Кемско... Показать все
Рождение ребёнка
23.04.1899

Дочь: Игумнова Ефросинья Иосифовна

Мать ребёнка: Яницкая Надежда Игнатьевна

Черменина, Анциферовская волость, Енисейский уезд
Яницкая Ефросинья 23.04.1899, крещение 30 апреля 1899 года, актовая запись №4.Восприемники: кр.д.Чермениной Павел Захарович Черменин и мещанская дочь г.Енисейска девица Джулиания Васильевна Соколова... Показать все
Рождение ребёнка
27.01.1903 ст.

Дочь: Беляева Мария Иосифовна

Мать ребёнка: Яницкая Надежда Игнатьевна

Черменина, Анциферовская волость, Енисейский уезд
Бабушка Маруся родилась в д.Черменина Анциферовской волости. Крещена в Усть-Кемской Спасской церкви. Восприемники: кр.д.Чермениной Павел Захарович Черменин и той же деревни жена Екатерина Прокопьевна ... Показать все
Рождение ребёнка
1923

Дочь: Яницкая Клавдия Иосифовна

Мать ребёнка: Яницкая Прасковья Гавриловна

Черменина, Анциферовская волость, Енисейский уезд
Рождение ребёнка
1925

Дочь: Коновец Елизавета Иосифовна

Мать ребёнка: Яницкая Прасковья Гавриловна

Черменина, Анциферовская волость, Енисейский уезд
Рождение ребёнка
1927

Дочь: Яницкая Валентина Иосифовна

Мать ребёнка: Яницкая Прасковья Гавриловна

Черменина, Анциферовская волость, Енисейский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Яницкая Прасковья Гавриловна

Из посемейного списка 1923 года мне стали известны дети от второго брака моего ПраДе Иосифа Ф.277, оп.1, Д.2596, посемейный список на листе 213оборот-214
Смерть
1936
Черменина, Анциферовская волость, Енисейский уезд
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