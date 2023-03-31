Кравченков Григорий
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиДо 1945
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
17.02.1906
Дочь: Петрова Евдокия (Авдотья)
Мать ребёнка: Кравченкова Акулина
д. Прудня
Рождение ребёнка
10.10.1910
Дочь: Бурцева Прасковья
Мать ребёнка: Кравченкова Акулина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Земченкова Арина
Мать ребёнка: Кравченкова Акулина
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Кравченкова Акулина
Смерть
До 1945