Кравченков Григорий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кравченков Григорий

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

До 1945

Пол

Мужской

Добавил:

ЕЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
17.02.1906

Дочь: Петрова Евдокия (Авдотья)

Мать ребёнка: Кравченкова Акулина

д. Прудня
Рождение ребёнка
10.10.1910

Дочь: Бурцева Прасковья

Мать ребёнка: Кравченкова Акулина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Земченкова Арина

Мать ребёнка: Кравченкова Акулина

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кравченкова Акулина

Смерть
До 1945
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