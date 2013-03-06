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Кошкин Иван Николаевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

13.01.1933

Дата смерти

06.03.2013

Пол

Мужской

Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.01.1933

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кошкина (Тимофеева) Антонина Федотовна

Успенский 3-й, Зиминский муниципальный район, Иркутская область
Рождение ребёнка
13.08.1957

Сын: Кошкин Сергей Иванович

Мать ребёнка: Кошкина (Тимофеева) Антонина Федотовна

Успенский 3-й, Зиминский муниципальный район, Иркутская область
Рождение ребёнка
28.06.1959

Дочь: Павлова (Кошкина) Людмила Ивановна

Мать ребёнка: Кошкина (Тимофеева) Антонина Федотовна

Успенский 3-й, Зиминский муниципальный район, Иркутская область
Рождение ребёнка
29.01.1961

Дочь: Исламгалеева (Кошкина) Валентина Ивановна

Мать ребёнка: Кошкина (Тимофеева) Антонина Федотовна

Успенский 3-й, Зиминский муниципальный район, Иркутская область
Рождение ребёнка
31.03.1969

Дочь: Ильина (Кошкина) Татьяна Ивановна

Мать ребёнка: Кошкина (Тимофеева) Антонина Федотовна

Успенский 3-й, Зиминский муниципальный район, Иркутская область
Рождение ребёнка
13.02.1973

Сын: Кошкин Алексей Иванович

Мать ребёнка: Кошкина (Тимофеева) Антонина Федотовна

Успенский 3-й, Зиминский муниципальный район, Иркутская область
Смерть
06.03.2013
Успенский 3-й, Зиминский муниципальный район, Иркутская область

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