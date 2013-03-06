Кошкин Иван Николаевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения13.01.1933
Дата смерти06.03.2013
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.01.1933
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
13.08.1957
Мать ребёнка: Кошкина (Тимофеева) Антонина Федотовна
Рождение ребёнка
28.06.1959
Дочь: Павлова (Кошкина) Людмила Ивановна
Мать ребёнка: Кошкина (Тимофеева) Антонина Федотовна
Рождение ребёнка
29.01.1961
Дочь: Исламгалеева (Кошкина) Валентина Ивановна
Мать ребёнка: Кошкина (Тимофеева) Антонина Федотовна
Рождение ребёнка
31.03.1969
Дочь: Ильина (Кошкина) Татьяна Ивановна
Мать ребёнка: Кошкина (Тимофеева) Антонина Федотовна
Рождение ребёнка
13.02.1973
Мать ребёнка: Кошкина (Тимофеева) Антонина Федотовна
Смерть
06.03.2013