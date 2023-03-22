Давыдов Василий
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
10.07.1965
Сын: Давыдов Александр Васильевич
Мать ребёнка: Давыдова Анна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Давыдова Валентина Васильевна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Давыдова Анна Васильевна
Мать ребёнка: Давыдова Анна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Давыдов Михаил Васильевич
Мать ребёнка: Давыдова Анна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Давыдова Анна
Смерть
Неизвестно