Давыдов Василий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиДавыдов Василий

Давыдов Василий

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ОФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
10.07.1965

Сын: Давыдов Александр Васильевич

Мать ребёнка: Давыдова Анна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Давыдова Валентина Васильевна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Давыдова Анна Васильевна

Мать ребёнка: Давыдова Анна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Давыдов Михаил Васильевич

Мать ребёнка: Давыдова Анна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Давыдова Анна

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close