Захарова (Шонохова) Елена Валентиновна
Место рождения
Дата рождения20.09.1962
ПолЖенский
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.09.1962
Отец: Шонохов Валентин Иванович
Мать: не указана
Бракосочетание
07.03.1987
Рождение ребёнка
13.04.1988
Сын: Захаров Максим Александрович
Отец ребёнка: Захаров Александр Степанович
Рождение ребёнка
20.12.1989
Сын: Захаров Константин Александрович
Отец ребёнка: Захаров Александр Степанович