Захарова (Шонохова) Елена Валентиновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Захарова (Шонохова) Елена Валентиновна

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Место рождения

Чувашково, Красноуфимский округ, Свердловская область

Дата рождения

20.09.1962

Пол

Женский

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.09.1962

Отец: Шонохов Валентин Иванович

Мать: не указана

Чувашково, Красноуфимский округ, Свердловская область
Бракосочетание
07.03.1987

Муж: Захаров Александр Степанович

Красноуфимск, Красноуфимск, Свердловская область
Рождение ребёнка
13.04.1988

Сын: Захаров Максим Александрович

Отец ребёнка: Захаров Александр Степанович

Красноуфимск, Красноуфимск, Свердловская область
Рождение ребёнка
20.12.1989

Сын: Захаров Константин Александрович

Отец ребёнка: Захаров Александр Степанович

Красноуфимск, Красноуфимск, Свердловская область
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