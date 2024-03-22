Ярош Епистимия Григорьевна
Место рождения
Дата рождения1806
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1806
Рождение ребёнка
1837
Сын: Ярош Павел Петров
Отец ребёнка: Ярош Пётр Петров
Рождение ребёнка
1842
Сын: Ярош Иосиф Петрович
Отец ребёнка: Ярош Пётр Петров
Рождение ребёнка
1847
Отец ребёнка: Ярош Пётр Петров
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Ярош Пётр Петров
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Ярош Пётр Петров
Смерть
Неизвестно