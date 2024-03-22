Ярош Епистимия Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ярош Епистимия Григорьевна

Место рождения

Грайворон, Грайворонский, Белгородская область

Дата рождения

1806

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1802 г.р.

Дети

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1806

Отец: не указан

Мать: не указана

Грайворон, Грайворонский, Белгородская область
Рождение ребёнка
1837

Сын: Ярош Павел Петров

Отец ребёнка: Ярош Пётр Петров

Грайворон, Грайворонский, Белгородская область
Рождение ребёнка
1842

Сын: Ярош Иосиф Петрович

Отец ребёнка: Ярош Пётр Петров

Рождение ребёнка
1847

Сын: Ярош Григорий Перович

Отец ребёнка: Ярош Пётр Петров

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ярош Пётр Петров

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ярош Пётр Петров

Смерть
Неизвестно
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