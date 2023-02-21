Евдокия Фадеева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1848
Отец ребёнка: Ефремов Фирс Петров
Пензенская губерния, Инсарский уезд, Шадымо-Рыскинская волость, деревня Буды
Рождение ребёнка
06.08.1856
Отец ребёнка: Ефремов Фирс Петров
Пензенская губерния, Инсарский уезд, Шадымо-Рыскинская волость, деревня Буды
Смерть
Неизвестно