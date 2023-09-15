Антонова (Королёва) Наталья Владимировна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Антонова (Королёва) Наталья Владимировна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Королёв Владимир Николаевич

Мать: Королёва Жанна Алексеевна

Рождение ребёнка
06.11.2001

Сын: Мелащенко Максим Павлович

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
09.06.2009

Дочь: Антонова Анна Алексеевна

Отец ребёнка: Антонов Алексей Александрович

Рождение ребёнка
03.11.2016

Дочь: Антонова Агата Алексеевна

Отец ребёнка: Антонов Алексей Александрович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Антонов Алексей Александрович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: не указан

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