Антонова (Королёва) Наталья Владимировна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
06.11.2001
Сын: Мелащенко Максим Павлович
Рождение ребёнка
09.06.2009
Дочь: Антонова Анна Алексеевна
Отец ребёнка: Антонов Алексей Александрович
Рождение ребёнка
03.11.2016
Дочь: Антонова Агата Алексеевна
Отец ребёнка: Антонов Алексей Александрович
Бракосочетание
Неизвестно