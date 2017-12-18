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Кияницкая Анастасия Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

18.12.2017

Пол

Женский

Добавил:

ЯК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.12.2017

Отец: Кияницкий Иван Федорович

Мать: Кияницкая Яна Вячеславовна

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