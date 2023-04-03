Кальченко Анастасия Корнилиевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1795
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1795
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1814
Сын: Кальченко Александр Игнатьевич
Отец ребёнка: Кальченко Игнатий Иванович
Рождение ребёнка
1818
Сын: Кальченко Максим Игнатиевич
Отец ребёнка: Кальченко Игнатий Иванович
Рождение ребёнка
1824
Дочь: Кальченко Зиновия Игнатьевна
Отец ребёнка: Кальченко Игнатий Иванович
Рождение ребёнка
1826
Сын: Кальченко Трофим Стафанович
Отец ребёнка: Кальченко Игнатий Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кальченко Кузьма (Косма) Стефанович
Отец ребёнка: Кальченко Игнатий Иванович
Место жительства
Неизвестно
Толокунь, Київська область
Смерть
Неизвестно