Кальченко Анастасия Корнилиевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кальченко Анастасия Корнилиевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1795

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1795

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1814

Сын: Кальченко Александр Игнатьевич

Отец ребёнка: Кальченко Игнатий Иванович

Рождение ребёнка
1818

Сын: Кальченко Максим Игнатиевич

Отец ребёнка: Кальченко Игнатий Иванович

Рождение ребёнка
1824

Дочь: Кальченко Зиновия Игнатьевна

Отец ребёнка: Кальченко Игнатий Иванович

Рождение ребёнка
1826

Сын: Кальченко Трофим Стафанович

Отец ребёнка: Кальченко Игнатий Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кальченко Кузьма (Косма) Стефанович

Отец ребёнка: Кальченко Игнатий Иванович

Место жительства
Неизвестно
Толокунь, Київська область
Смерть
Неизвестно
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