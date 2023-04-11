Федорова Мария Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.01.1901
Дата смерти1977
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1901
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
01.12.1922
Отец ребёнка: Фёдоров Михаил Ильич
Вязьма, Вяземский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
Около 1929
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Фёдоров Михаил Ильич
Рождение ребёнка
28.08.1932
Сын: Федоров Николай Михайлович
Отец ребёнка: Фёдоров Михаил Ильич
Похороны
1977
Смерть
1977