Федорова Мария Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Федорова Мария Петровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.01.1901

Дата смерти

1977

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

1922 г.р.
Скрыто настройками приватности
1932 г.р.

Добавил:

ИИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1901

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
01.12.1922

Сын: Ильин Яков Михайлович

Отец ребёнка: Фёдоров Михаил Ильич

Вязьма, Вяземский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
Около 1929

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Фёдоров Михаил Ильич

Рождение ребёнка
28.08.1932

Сын: Федоров Николай Михайлович

Отец ребёнка: Фёдоров Михаил Ильич

Похороны
1977
Смерть
1977
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