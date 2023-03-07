Оглоблина Васса Кузьминична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Оглоблина Васса Кузьминична

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Место рождения

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область

Дата рождения

1826

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1826

Отец: не указан

Мать: не указана

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
06.01.1846

Дочь: Ромашина Домна Оглоблина

Отец ребёнка: Оглоблин Сергей Михайлович

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1849

Сын: Оглоблин Семен Сергеевич

Отец ребёнка: Оглоблин Сергей Михайлович

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1851

Дочь: Евдокия Сергеевна

Отец ребёнка: Оглоблин Сергей Михайлович

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1852

Сын: Оглоблин Степан Сергеевич

Отец ребёнка: Оглоблин Сергей Михайлович

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1855

Сын: Оглоблин Петр Сергеевич

Отец ребёнка: Оглоблин Сергей Михайлович

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1857

Сын: Оглоблин Михаил Сергеевич

Отец ребёнка: Оглоблин Сергей Михайлович

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Смерть
Неизвестно
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