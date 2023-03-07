Оглоблина Васса Кузьминична
Место рождения
Дата рождения1826
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1826
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
06.01.1846
Дочь: Ромашина Домна Оглоблина
Отец ребёнка: Оглоблин Сергей Михайлович
Рождение ребёнка
1849
Отец ребёнка: Оглоблин Сергей Михайлович
Рождение ребёнка
1851
Дочь: Евдокия Сергеевна
Отец ребёнка: Оглоблин Сергей Михайлович
Рождение ребёнка
1852
Сын: Оглоблин Степан Сергеевич
Отец ребёнка: Оглоблин Сергей Михайлович
Рождение ребёнка
1855
Отец ребёнка: Оглоблин Сергей Михайлович
Рождение ребёнка
1857
Сын: Оглоблин Михаил Сергеевич
Отец ребёнка: Оглоблин Сергей Михайлович
Смерть
Неизвестно