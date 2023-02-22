Феодотов Яков Григорьев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Феодотов Яков Григорьев

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Около 1800 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Феодотов Григорий

Мать: не указана

Смерть
Неизвестно
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