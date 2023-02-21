Малыгин Михаил Николаевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1902
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1902
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1942
Сын: Малыгин Михаил Михайлович
Мать ребёнка: Малыгина Клавдия Григорьевна
Койда, Мезенский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
14.11.1949
Дочь: Ермакова Татьяна Михайловна
Мать ребёнка: Малыгина Клавдия Григорьевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно