Малыгин Михаил Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Малыгин Михаил Николаевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1902

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1902

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1942

Сын: Малыгин Михаил Михайлович

Мать ребёнка: Малыгина Клавдия Григорьевна

Койда, Мезенский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
14.11.1949

Дочь: Ермакова Татьяна Михайловна

Мать ребёнка: Малыгина Клавдия Григорьевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Малыгина Клавдия Григорьевна

Смерть
Неизвестно
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