Михей Михайлов
Место рождения
Дата рождения07.08.1845
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.08.1845
Отец: Волхонский Михаил Лазарев
Мать: Наталья Дмитриева
Рождение ребёнка
1871
Сын: Захарий Михеев
Мать ребёнка: Наталья Казмина
Рождение ребёнка
10.05.1876
Сын: Федор Михеев
Мать ребёнка: Наталья Казмина
Рождение ребёнка
01.09.1877
Дочь: Марфа Михеева
Мать ребёнка: Наталья Казмина
Рождение ребёнка
21.09.1880
Дочь: Иустиния Михеева
Мать ребёнка: Наталья Казмина
Рождение ребёнка
21.07.1886
Дочь: Мария Михеева
Мать ребёнка: Наталья Казмина
Рождение ребёнка
02.09.1891
Сын: Волхонский Захарий Михеевич
Мать ребёнка: Наталья Казмина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Наталья Казмина
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Наталья Казмина
Смерть
Неизвестно