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Михей Михайлов

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Место рождения

Шарапово, Тарусский муниципальный район, Калужская область

Дата рождения

07.08.1845

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.08.1845

Отец: Волхонский Михаил Лазарев

Мать: Наталья Дмитриева

Шарапово, Тарусский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
1871

Сын: Захарий Михеев

Мать ребёнка: Наталья Казмина

Рождение ребёнка
10.05.1876

Сын: Федор Михеев

Мать ребёнка: Наталья Казмина

Шарапово, Тарусский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
01.09.1877

Дочь: Марфа Михеева

Мать ребёнка: Наталья Казмина

Шарапово, Тарусский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
21.09.1880

Дочь: Иустиния Михеева

Мать ребёнка: Наталья Казмина

Шарапово, Тарусский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
21.07.1886

Дочь: Мария Михеева

Мать ребёнка: Наталья Казмина

Шарапово, Тарусский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
02.09.1891

Сын: Волхонский Захарий Михеевич

Мать ребёнка: Наталья Казмина

Шарапово, Тарусский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Волхонский Егор Михеев

Мать ребёнка: Наталья Казмина

Шарапово, Тарусский муниципальный район, Калужская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Наталья Казмина

Смерть
Неизвестно
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