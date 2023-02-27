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Манюхин Филат

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1796

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1796

Отец: Манюхин Савостьян

Мать: Матрёна

Рождение ребёнка
1812

Сын: Манюхин Макар

Мать ребёнка: А

Рождение ребёнка
1816

Сын: Манюхин Вукол

Мать ребёнка: А

Рождение ребёнка
1825

Дочь: Акулина Филатовна

Мать ребёнка: А

Рождение ребёнка
1830

Сын: Манюхин Николай

Мать ребёнка: А

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: А

Место жительства
Неизвестно
Старогольское, Грибановский муниципальный район, Воронежская область
Смерть
Неизвестно
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