Манюхин Филат
Место рожденияНе указано
Дата рождения1796
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1796
Отец: Манюхин Савостьян
Мать: Матрёна
Рождение ребёнка
1812
Сын: Манюхин Макар
Мать ребёнка: А
Рождение ребёнка
1816
Сын: Манюхин Вукол
Мать ребёнка: А
Рождение ребёнка
1825
Дочь: Акулина Филатовна
Мать ребёнка: А
Рождение ребёнка
1830
Сын: Манюхин Николай
Мать ребёнка: А
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: А
Место жительства
Неизвестно
Старогольское, Грибановский муниципальный район, Воронежская область
Смерть
Неизвестно