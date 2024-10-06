(Долотова) Екатерина Сергеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Долотова) Екатерина Сергеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Долотов Сергей Викторович

Мать: Долотова Светлана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Морозов Иван

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Морозова) Арина Ивановна

Отец ребёнка: Морозов Иван

Рождение ребёнка
25.05.2004

Дочь: (Рыжих) Валерия

Отец ребёнка: не указан

Тольятти, Тольятти, Самарская область

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