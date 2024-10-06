(Долотова) Екатерина Сергеевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Долотов Сергей Викторович
Мать: Долотова Светлана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Морозов Иван
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Морозова) Арина Ивановна
Отец ребёнка: Морозов Иван
Рождение ребёнка
25.05.2004
Дочь: (Рыжих) Валерия
Отец ребёнка: не указан
Тольятти, Тольятти, Самарская область