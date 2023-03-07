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Хаминов Григорий Николаевич
Хаминов Григорий Николаевич
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Место рождения
Соколка
, Бугульминский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Дата рождения
20.03.1922
Дата смерти
26.03.1986
Пол
Мужской
Отец
Не указан
Мать
Не указана
Дети
Не указаны
Добавил:
ИХ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.03.1922
Отец: не указан
Мать: не указана
Соколка
, Бугульминский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
26.03.1986
Белгород
, город Белгород, Белгородская область
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