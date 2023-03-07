Хаминов Григорий Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Хаминов Григорий Николаевич

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Место рождения

Соколка, Бугульминский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

20.03.1922

Дата смерти

26.03.1986

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

ИХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.03.1922

Отец: не указан

Мать: не указана

Соколка, Бугульминский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
26.03.1986
Белгород, город Белгород, Белгородская область
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