Горячих (Горячих) Александра Матвеевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
19.07.1962
Дочь: Горячих Ирина Александровна
Отец ребёнка: Горячих Александр Дмитриевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Насырова Надежда Александровна
Отец ребёнка: Горячих Александр Дмитриевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно