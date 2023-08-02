Горячих (Горячих) Александра Матвеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Горячих (Горячих) Александра Матвеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
19.07.1962

Дочь: Горячих Ирина Александровна

Отец ребёнка: Горячих Александр Дмитриевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Насырова Надежда Александровна

Отец ребёнка: Горячих Александр Дмитриевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Горячих Александр Дмитриевич

Смерть
Неизвестно
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