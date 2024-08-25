Чертов Иван Гурьевич
Место рожденияД. Рябковская, Устьпаденьгская волость
Дата рожденияОколо 1759
Дата смертиДо 1815
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1759
ГААО Фонд № 51. Оп.11 т. 4. Д. 8427 (Ревизские сказки о крестьянах Шенкурского уезда удельного ведомства Устьпаденского приказа, 7-й ревизии)
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Чертова Ефимия Андреевна
Рождение ребёнка
Около 1785
Дочь: Чертова Анастасия Ивановна
Мать ребёнка: Чертова Ефимия Андреевна
ГААО Фонд № 51. Оп.11 т. 2. Д. 2691 (Ревизские сказки 1795 г)
Рождение ребёнка
Около 1787
Сын: Чертов Яким Иванович
Мать ребёнка: Чертова Ефимия Андреевна
ГААО Фонд № 51. Оп.11 т. 2. Д. 2691 (Ревизские сказки 1795 г)
Рождение ребёнка
Около 1791
Мать ребёнка: Чертова Ефимия Андреевна
ГААО Фонд № 51. Оп.11 т. 2. Д. 2691 (Ревизские сказки 1795 г)
Рождение ребёнка
Около 1794
Мать ребёнка: Чертова Ефимия Андреевна
ГААО Фонд № 51. Оп.11 т. 2. Д. 2691 (Ревизские сказки 1795 г)
Смерть
До 1815