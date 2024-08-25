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Чертов Иван Гурьевич

Место рождения

Д. Рябковская, Устьпаденьгская волость

Дата рождения

Около 1759

Дата смерти

До 1815

Пол

Мужской

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1759

Отец: Чертов Гурий Семёнович

Мать: Чертова Параскева Никитична

ГААО Фонд № 51. Оп.11 т. 4. Д. 8427 (Ревизские сказки о крестьянах Шенкурского уезда удельного ведомства Устьпаденского приказа, 7-й ревизии)
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Чертова Ефимия Андреевна

Рождение ребёнка
Около 1785

Дочь: Чертова Анастасия Ивановна

Мать ребёнка: Чертова Ефимия Андреевна

ГААО Фонд № 51. Оп.11 т. 2. Д. 2691 (Ревизские сказки 1795 г)
Рождение ребёнка
Около 1787

Сын: Чертов Яким Иванович

Мать ребёнка: Чертова Ефимия Андреевна

ГААО Фонд № 51. Оп.11 т. 2. Д. 2691 (Ревизские сказки 1795 г)
Рождение ребёнка
Около 1791

Сын: Чертов Василий Иванович

Мать ребёнка: Чертова Ефимия Андреевна

ГААО Фонд № 51. Оп.11 т. 2. Д. 2691 (Ревизские сказки 1795 г)
Рождение ребёнка
Около 1794

Сын: Чертов Алексей Иванович

Мать ребёнка: Чертова Ефимия Андреевна

ГААО Фонд № 51. Оп.11 т. 2. Д. 2691 (Ревизские сказки 1795 г)
Смерть
До 1815

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